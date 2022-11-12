من بينهم وزير الخارجية العراقي .. الحزب الديمقراطي الكُردستاني يختار أعضاء أعلى هيئة قيادية في الحزب

2022/11/12 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختار الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعضاء المكتب السياسي، الذي يعتبر أعلى هيئة قيادية، من بينهم وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين وريبر أحمد المرشح الرئاسي السابق ووزير الداخلية في حكومة الإقليم وذلك لأول مرة في مسيرتهما الحزبية.

وتم اختيار أعضاء المكتب السياسي المكون من 17 شخصا، وفق وسائل إعلام تابعة للديمقراطي الكردستاني ، من قبل المجلس المركزي الذي انتخبه مؤتمر الحزب قبل أيام عبر الاقتراع السري والتزكية من بين أكثر من ألف عضو مشارك في المؤتمر.

ويتضمن الأعضاء الجدد كلا من هوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق، هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كردستان، نوزاد هادي محافظ أربيل السابق، سيداد بارزاني شقيق مسعود بارزاني وامرأتان وهما جنار سعد عبدالله وآمينة ذكري.

صادق اعضاء المؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي الكردستاني، الجمعة، على اختيار عدد من اعضاء اللجنة المركزية بناء على طلب شخصي من مسعود بارزاني بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين وهوشيار زيباري.

وقال بارزاني في اليوم الثاني للمؤتمر (4 تشرين الثاني 2022) إنه بحاجة لعدد من العاملين في الحزب وخارجه وطلب من اعضاء المؤتمر المصادقة على اختيارهم بينهم فاضل ميراني وكمال كركوكي اضافة الى فؤاد حسين الذي لم يكن له صفة حزبية من قبل عدا قربه من بارزاني.

وتعد اللجنة المركزية ثاني اعلى هيئة قيادية داخل الحزب الديمقراطي ومنه ينبثق المكتب السياسي في ما بعد، بعد استكمال انتخاب اعضائه الـ51 اضافة الى عدد من الاعضاء الاحتياط.

وفي وقت سابق، صوت أعضاء مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة دهوك، على إعادة تنصيب مسعود بارزاني رئيساً للحزب.

واختار أعضاء مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني، ابن شقيق رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني نائبا أولا له ونجله مسرور بارزاني نائبا ثانيا.

وانطلقت في محافظة دهوك، في وقت سابق، أعمال المؤتمر الـ 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويأتي انطلاق المؤتمر الحزبي العام للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة دهوك، بحضور أكثر من ألف عضو لاختيار مجلس قيادة جديد يتكون من أكثر من 50 عضوا.



وشارك في التصويت لاعضاء المؤتمر نحو 600 ألف عضو ويعقد كل اربع سنوات.

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