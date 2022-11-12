تركيا تعيّن سفيرا لدى إسرائيل بعد أربع سنوات من سحبه

2022/11/12 | 16:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 18 آب/أغسطس 2022 تظهر دبابتين واحدة منهما عليها العلامان التركي والاسرائيلي في متحف للدبابات في القدس © ا ف ب جيل كوهين-ماغن انقرة (أ ف ب) – عيّنت تركيا سفيرا لدى إسرائيل بعد شغور هذا المنصب أربع سنوات، في أحدث خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.وعيّن شاكر […]

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