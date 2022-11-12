بعد ضربة جوية.. العثور على 5 جثث لعناصر داعش في كركوك (صور)

2022/11/12 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، العثور على 5 جثث لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في محافظة كركوك.

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