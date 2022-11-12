طرح شاحنات دونج فينج KL وKR الجديدة كليًا في فيتنام، لتبدأ رحلتها عبر الأسواق العالمية

2022/11/12 | 16:25 - المصدر: دونج فينج

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 4 نوفمبر 2022، عقدت دونج فينج مؤتمرًا كبيرًا لإطلاق شاحنات دونج فينج KL ودونج فينج KR في مدينة دا نانغ، بجمهورية فيتنام.

تعد فيتنام شريك مهم في «مبادرة الحزام والطريق» وواحدة من أهم الأسواق العالمية لشركة دونج فينج.



وبالنظر إلى الخصائص التي تميز السوق الفيتنامي ومتطلبات العملاء، قامت دونج فينج، التي تعمل باستمرار على تطوير التقنيات والمنتجات والطرق التسويقية والخدمات الخاصة بها، بطرح شاحنات دونج فينج KL ودونج فينج KR المطورة والحديثة كليًا والتي تتميز بأنها آمنة تمامًا، اقتصادية، ذات كفاءة عالية، ذكية، ومريحة إلى الأسواق الفيتنامية.

بعد انتهاء حفل الإطلاق، اختبر وكلاء التوزيع والعملاء عن كثب الأداء القوي لشاحنات دونج فينج أثناء القيادة.



من خلال هذه التجربة وما شعروا به أثناء اختبار السيارة، أشاد الجميع بالتصميم المُتأنق المُهذب للسيارة وسهولة التشغيل والراحة أثناء القيادة.

بعد تجربة القيادة الفعلية، قال مدير أحد وكلاء المناطق الوسطى والشمالية من فيتنام إن شاحنات دونج فينج

المطروحة حديثًا لا تبهر الجميع بمظهرها الخارجي الأنيق فحسب، بل بما أضيف أيضًا لكابينة السيارة من تحسينات جديدة لسهولة التشغيل والراحة أثناء القيادة.



ويلائم المحرك عالي الطاقة والمجهز جيدًا صندوق السيارة من الناحية الفنية ويلائم احتياجات العملاء المحليين في فيتنام.



نتيجة لذلك، ضاعف وكلاء التوزيع ثقتهم في المبيعات المستقبلية لشاحنات دونج فينج.

ستستمر دونج فينج أيضًا في تمكين وتدعيم علامتها التجارية من خلال «القوة الناعمة» وتخطط لسلسلة من أنشطة الترويج والدعاية للعلامة التجارية المحلية، بما في ذلك الإعلانات التلفزيونية وإعلان لافتات الطرق وصور شعار VI الموحدة.

مستقبلًا، ستواصل دونج فينج تعميق السوق الفيتنامية، وتحسين أداء السيارة باستمرار مع تغييرات السوق، وتحقيق نجاحات كبيرة في قطاعات السوق من خلال المنتجات المطورة والخدمات المهنية والفعالة، حتى يتمكن العملاء من رؤية تميز منتجات شركة دونج فينج الجديدة من حيث المظهر والأمان والاقتصاد.

الشركة: China Dongfeng Motor Industry Imp.



& Exp.



Co., Ltd.



(دونغفنغ الصين لصناعة السيارات للاستيراد والتصدير المحدودة)

التواصل: فان شاويانغ

البريد الإلكتروني: gjb-fansy@dfmc.com.cn

الموقع: http://www.dongfeng-global.com/

البلد: الصين

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