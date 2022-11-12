ما هي العلامات التي على الأهل مراقبتها عند إصابة طفلهم بأمراض الجهاز التنفسي؟

2022/11/12 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتشار فيروسات الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، ما الذي على الأهل التنبه إليه لدى أطفالهم، وكيف يمكنهم معرفة متى يستدعون طبيب الأطفال، أو يسرعون إلى الطوارئ؟

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