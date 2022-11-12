الحكم بالإعدام على أمريكية بعد قتلها لامرأة حامل لاستخراج جنينها وسرقته

2022/11/12 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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حُكم على امرأة منتكساس تبلغ 29 عاماً بالإعدام لإقدامها في أكتوبر 2020 على قتل امرأة حامل من أجل استخراج جنينها وسرقته.

صدر الحكم بإدانة تايلور باركر الأربعاء في تكساس، بعد محاكمة بدأت في سبتمبر واستمرت أسابيع، وفقاً للوثائق التي نشرتها المحكمة.

أوهمت تايلور باركر مدى شهور حبيبها وأقاربها بأنها حامل، وكانت تظهر حملها المزيف في منشورات عبر مواقع التواصل حتى أنها اشترت بطناً منتفخاً من السيليكون.

وفي 9 أكتوبر 2020، زارت باركر ريغان سيمونز هانكوك، وهي امرأة تبلغ 21 عاماً كانت بلغت الأشهر الأخيرة من حملها، وطعنتها أكثر من مئة مرة قبل أن تفتح بطنها لتأخذ الجنين، ثم غادرت المنزل الذي كانت تنام في إحدى غرفه ابنة للضحية تبلغ ثلاث سنوات.

قُبض على باركر وهي تقود سيارتها واضعةً الجنين على ركبتيها على بعد نحو 15 كيلومتراً من مكان وقوع الجريمة، وأكدت يومها أنها وضعت مولودها حديثاً.

وخلال جلسات محاكمة باركر في مدينة نيو بوسطن الصغيرة شرق دالاس، أوضحت الشرطة أن الجانية واظبت قبل أسابيع من جريمتها على رصد نساء حوامل في المتاجر المتخصصة أو في مستشفيات الولادة.

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