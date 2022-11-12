العباسي يأمر بإلغاء عقود تجهيز عجلات الإركاب

2022/11/12 | 17:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أمر وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم السبت، بإلغاء عقود تجهيز عجلات الإركاب. وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، أمر بإلغاء عقود تجهيز […]

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