أمين بغداد يوجه بتفعيل العمل بخطوط ومحطات الطوارئ لتصريف مياه الأمطار

2022/11/12 | 17:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، بتفعيل العمل بخطوط ومحطات الطوارئ لتصريف مياه الأمطار. وذكرت الامانة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “امين بغداد أشرف ميدانياً على الجهد الآلي والبشري […]

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