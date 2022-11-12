في ميسان.. كمين يطيح بتاجري مخدرات

2022/11/12 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم السبت، إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات، في ناحية العزير.

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