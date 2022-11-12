السوداني يعلن الشروع بتأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات

2022/11/12 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إلتقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدداً من نقباء ورؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والقطّاعية.

واستمع السوداني الى عرض من السادة الحضور عن مجمل نواحي واقع العمل المهني النقابي، وما يعتري هذا القطّاع الحيوي من مشاكل وعقبات في مختلف جوانبه.

وأكد السيد السوداني في كلمة له، استهلّ بها اللقاء، أنه عازم على تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة وفقا للقانون، بما تمثله من بيوت للخبرة في مختلف الاختصاصات.

وبين السيد رئيس الوزراء أن رؤساء الاتحادات والنقابات سيكونون بمثابة المستشارين للحكومة في تطبيق منهاجها الوزاري ورؤيتها في مجالات متعددة، وفي مقدمتها القطاعات الخدمية.

من جهتهم، عبر رؤساء الاتحادات والنقابات عن دعمهم لسياسات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن اجتماع السيد السوداني معهم في أول أيام حكومته دليل على النية الجادة في إيجاد علاقة شراكة بينهم وبين رئاسة مجلس الوزراء

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