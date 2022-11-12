2022/11/12 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد تغرق بأول هطول وتهديدات بإقالة مسؤولين | تقرير
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تغرق بأول هطول وتهديدات بإقالة مسؤولين | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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