شاهد بالفيديو.. شاهد آخر مستجدات موجة الامطار في بغداد .. استنفار و فيضانات بالشوراع

2022/11/12 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZK_bjBQ2Sys

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