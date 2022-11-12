مسؤول امريكي: بايدن لا يعتزم الاجتماع مع بن سلمان خلال قمة إندونيسيا

2022/11/12 | 17:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، السبت 11/12/2022 أن الرئيس...

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