2022/11/12 | 17:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت 11/12/2022، تحييد 4 عناصر من تنظيم...

ظهرت المقالة تركيا تعلن تحييد 4 عناصر تنظيم (بي كي كي) شمالي العراق أولاً على المسلة.

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