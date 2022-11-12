توجيه من وزير التربية يخص رفعة العلم وعزف النشيد الوطني

2022/11/12 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، السبت، المديريات العامة إلى الاهتمام بمراسيم "تحية علم جمهورية العراق" وعزف النشيد الوطني الرسمي لتعميق حب الوطن في نفوس أبنائنا الطلبة.

وشدد وزير التربية في بيان ورد لـ (بغداد اليوم)، "على أهمية غرس مفاهيم حب الوطن وترسيخ قيم الذود عن الوطن وبنائه في نفوس الطلبة من خلال مراسيم "رفع علم جمهورية العراق وأداء التحية له" في المدارس".

وتابع، أن "ترسيخ هذه الممارسات التربوية الهادفة في نفوس التلاميذ والطلبة في مدارس العراق كافة لها من الأهمية الكبرى في تعزيز الحفاظ على الرمز الوطني الذي يمثل سيادة العراق ويعلمهم قيم النظام والانضباط، لتعلي لديهم حس الانتماء الذي ينعكس مستقبلاً على عطائهم".

وأضاف الجبوري، ان"المؤسسات التربوية تعد الركيزة الأولى من ركائز تنمية الشعور الوطني، وفعالية تحية العلم الوطني في يوم الخميس من كل أسبوع تنمي شعور الولاء للوطن؛ فعلى إدارات المدارس القيام بدورها البنّاء والحقيقي في تعميق حب العَلَم على أن تتجسد تلك المعاني في حب العراق وازدهاره وتقدمه".

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