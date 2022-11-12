صورة لمخرجة سورية نائمة فوق جبل أمام المسجد الحرام تثير حالة من الجدل

2022/11/12 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أثارت المخرجة السورية لورين عيسى جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورًا لها وهي مستلقية على أحد الجبال المُطلة على المسجد الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وأطلت لورين زوجة المخرج السعودي الراحل عبد الخالق الغانم في الصورة الأولى التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" وهي مستلقية في الخلاء مستخدمة بطانية ووسادة بعدما افترشت الأرض على سفوح أحد الجبال المطلة على الحرم المكي.

ووثقت في الصورة الثانية المشهد والمكان الذي تستلقي فيه والذي أظهر الحرم المكي أمامها.

وأحدثت هذه الصور استياء وغضب عند بعض المغردين السعوديين، فقاموا بإعادة نشر الصور بهدف وصولها إلى الجهات المعنية كي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقها، معتبرين ما قامت به لا يتناسسب مع حرمة المكان حسب رأيهم.

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