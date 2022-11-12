قائممقام الغراف يحتجز اثنين من المراسلين بعد

2022/11/12 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

كشفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اليوم السبت، عن احتجاز اثنين من مراسلي القنوات التلفزيونية من قبل قائممقام قضاء الغراف شمالي الناصرية، على خلفية تصوير المركز الصحي الذي غرق بمياه الأمطار.

وذكرت الجمعية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قائممقام الغراف عمد على سحب الهويات التعريفية الخاصة بمراسلي قناة التغيير والفلوجة، على أثر تصويرهما المركز الصحي، والمناطق التي تعرضت للغرق بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة ذي قار ليلة أمس".

وأضافت أن "المسؤول المحلي طلب من مراسلي تلك القنوات التوجه إلى مركز شرطة القضاء، وحال وصولها تم احتجازهم بشكل تعسفي بأمر قائممقام القضاء، فيما أجرى مركز الشرطة تحقيقا شفويًا معهم بشأن معرفة ما إذا عمدوا على صناعة مواد صحفية عن سوء الخدمات بقضاء الغراف".

وتابعت الجمعية، أنه " بعد ذلك تلقى مركز شرطة الغراف، نداء من قيادة عمليات ذي قار، يأمرهم باخلاء سبيل المراسلين".

وأدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، "احتجاز المراسلين، ومحاولة منعهم من التغطية من قبل قائمقام الغراف"، معتبرة ذلك "انتهاكا وتطاولا واضحا لتكميم الافواه وتقويض حرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا".

وتطالب الجمعية المسؤوليين كافة باحترام القانون، ومبادئ الدستور، والكف عن اعتقال الصحفيين، او احتجازهم بهدف منعهم من نقل الصور عن سوء الخدمات في المدن.

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