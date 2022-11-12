2022/11/12 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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بحث نائب قائد العمليات المشتركة، قيس المحمداوي، اليوم السبت، مع الفريق الاستشاري الفرنسي مكافحة وملاحقة بقايا "داعش".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وفرنسا يبحثان مكافحة وملاحقة بقايا "داعش" ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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