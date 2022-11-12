العراق وفرنسا يبحثان مكافحة وملاحقة بقايا

2022/11/12 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث نائب قائد العمليات المشتركة، قيس المحمداوي، اليوم السبت، مع الفريق الاستشاري الفرنسي مكافحة وملاحقة بقايا "داعش".

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