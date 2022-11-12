كاميرات المراقبة توثق إنقاذ طفلة من موت محقق في بغداد

2022/11/12 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثقت كاميرات المراقبة ، السبت، قيام مقاتل من الشرطة الاتحادية بإنقاذ طفلة تعرضت الى صعقة كهربائية في بغداد.

وقالت الداخلية في بيان “خلال قيام دوريات الفوج الاول اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية بمرافقة عجلات سحب مياه الامطار ومتابعة الدور التي تحتاج الى دعم ومساعدة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الكمالية تم ملاحظة تعرض طفلة الى صعقة كهربائية والتساقها باحد الاعمدة الكهربائية ، حيث أقدم المقاتل البطل المفوض “عباس كريم فرحان” بتخليصها من الصعقة الكهربائية واجراء الاسعافات الاولية لها ونقلها بصحبة آمر الفوج الى دار سكناها وهي بحالة جيدة ، من جانبهم قدمت عائلتها واهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لهذا الفعل الانساني النبيل لأبطال الشرطة الاتحادية .

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