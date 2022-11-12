السوداني يوجه بالتحقيق بشأن ملف سماد الداب

2022/11/12 | 17:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 11/12/2022، بتشكيل لجان...

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