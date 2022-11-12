العراق وفرنسا يبحثان مكافحة وملاحقة بقايا

2022/11/12 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب قائد العمليات المشتركة، قيس

المحمداوي، اليوم السبت، مع الفريق

الاستشاري الفرنسي مكافحة وملاحقة

بقايا "داعش".

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية،

أن"الفريق الاول ال

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