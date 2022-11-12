2022/11/12 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الوزراء، وزير

الخارجيَّة، فؤاد حسين، السبت، على

اعتماد "الدبلوماسية الاقتصادية" خلال

المرحلة المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إن حسين "التقى

عدداً من سفرا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: سنعتمد الدبلوماسيَّة الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: سنعتمد الدبلوماسيَّة الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).