رئاسة جمهورية العراق ترد على

2022/11/12 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة جمهورية العراق، اليوم

السبت، بياناً بشأن الاجتماعات

واللقاءات التي عقدها الرئيس عبد

اللطيف رشيد خلال مشاركته بقمة المناخ

في شرم الشيخ بجمهورية مصر.

يأتي هذا بعد تداول ناشطين لصور اجتماع

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