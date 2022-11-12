لبحث تعزيز التعاون والتنسيق.. نائب قائد العمليات المشتركة يلتقي الفريق الاستشاري الفرنسي

2022/11/12 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى السيد الفريق الاول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة ، اليوم السبت، في مقر القيادة بالفريق الاستشاري الفرنسي، حيث جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين القيادة والفريق الاستشاري.

كما جرى بحث الإسناد والمشورة التي تقدمها فرنسا للعراق في مجال مكافحة وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، فضلاً عن مناقشة الدور الكبير الذي قامت به فرنسا في تحقيق النصر على داعش، بالإضافة إلى مناقشة مراحل التدريب وبناء قدرات للقوات الأمنية والجيش العراقي.

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