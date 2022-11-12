2022/11/12 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر مستجدات موجة الامطار في بغداد ..استنفار وفيضانات بالشوراع

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