خبير يرهن حدوث

2022/11/12 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

رهن الخبير العقاري قاسم هادي، السبت، حدوث تغيير كبير في أسعار الوحدات السكنية، بوجود خطط استراتيجية لحل مشكلة السكن.

وقال هادي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يعاني من أزمة حادة في قطاع الإسكان، وهبوط أسعار الوحدات السكنية مستبعد"، مستدركاً: "لربما يحصل هبوط في أسعار العقارات التجارية ولكن هبوط طفيف ولا يعتد به".

وأضاف هادي، أنه "عندما تكون هناك خطط استراتيجية في حل مشكلة السكن، حتما سيحصل تغيير كبير في أسعار الوحدات السكنية".

وتابع، "لم يكن الدولار سبباً بارتفاع أسعار العقارات"، موضحاً أنه "عند هبوط الدولار لربما تحصل تغييرات بسيطة في أسعار العقارات وغير مشروطة بالهبوط".

ومضى إلى القول، لربما ترتفع قيمتها (العقارات) الدولارية إذا كان الوضع كما هو عليه الآن، الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وغياب خطط الإسكان وتردي الاستثمار في هذا القطاع".

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