نبأ سار لموظفي العقود في وزارة الكهرباء

2022/11/12 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، إنجاز إكمال وتدقيق وتوقيع قوائم موظفي العقود وجاهزيتها لإرسالها لوزارة المالية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعد الحرص الكبير الذي أولاه وما زال يوليه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بإكمال قوائم موظفي العقود، واهتمامه لضمان مستقبلهم وتحويلهم الى الملاك الدائم، وبعد توجيه الوزير للملاكات الادارية والمالية باستنفار دوامهم داخل مقراتهم ليوم امس الجمعة، أنجزت القوائم والجداول كاملة، ولكافة الشركات، وجرى توقيعها اليوم السبت، وسترسل صباح يوم غد الاحد لوزارة المالية".

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