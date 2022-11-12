وزير الدفاع يأمر بإلغاء عقود تجهيز عجلات الإركاب

2022/11/12 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أمر وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم السبت، بإلغاء عقود تجهيز عجلات الإركاب.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، أمر بإلغاء عقود تجهيز عجلات الإركاب والتعاقد على تجهيز عجلات (اسقاء حوضية) وعجلات (مبردة) لتجهيز الوحدات بالماء الصالح للشرب ونقل المواد الغذائية".

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