2022/11/12 | 18:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء تعلن إكمال وتدقيق وتوقيع قوائم موظفي العقود وجاهزيتها لإرسالها لوزارة المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/12 | 18:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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