2022/11/12 | 18:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولة سابقة في حزب ترامب "خائفة مما قد يعنيه" مقتل عامل الإغاثة الأميركي وسط بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/12 | 18:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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