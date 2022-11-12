مصرع 20 شخصًا وإصابة 5 على الأقل في انقلاب حافلة ركاب شمالي مصر

2022/11/12 | 18:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم، السبت، في حادث انقلاب حافلة في قناة مائية على طريق رئيسي مؤدي إلى مدينة المنصورة، العاصمة الإقليمية لمحافظة الدقهلية، شمالي مصر.

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