صحيفة بريطانية تكشف جوانب الفشل في تنظيم مصر لمؤتمر المناخ

2022/11/12 | 18:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، إلى جملة من النقائص شابت تنظيم مصر لمحادثات المناخ في شرم الشيخ، حيث اشتكى مشاركون من الازدحام المروري الخانق، والتكييف الهوائي الذي جعل قصر المؤتمرات كـ"القطب الشمالي" ناهيك عن القمع الذي تعرض له ناشطون مصريون حاولوا التعبير عن آرائهم.

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