بيان من التخطيط حول “الفقر” في العراق

2022/11/12 | 18:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسجاما مع المنهاج الحكومي، وبالتعاون مع البنك الدولي… وزارة التخطيط: جهود متواصلة لاعداد الاستراتيجية الثالثة للتخفيف من الفقر في العراق — تواصل وزارة التخطيط، جهودها في اطار استعداداتها لاعداد ستراتيجية التخفيف من الفقر الثالثة، للسنوات ٢٠٢٣-٢٠٢٧ وفي هذا السياق، بدأت اليوم السبت، اعمال الورشة الفنية الخاصة بالتهيئة والإعداد للاستراتيجية الثالثة، انسجاما مع ما جاء بالمنهاج […]

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