2022/11/12 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات ميسان،اليوم السبت، بالقبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم (2 كغم) من مادتي الكرستال والحشيشة المخدرة.وقال المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”بعد مقاطعة المعلومات من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 اشخاص بحوزتهم (2كغم) من مادتي الكرستال والمخدرات في ميسان المركز الخبري الوطني.

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