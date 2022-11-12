2022/11/12 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، يوم السبت، عزمها تضمين إنشاء مصفى الكوت الاستثماري في موازنة 2023.وقال عضو اللجنة، باسم الغريباوي، في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/إنه “على الحكومة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط النيابية تعتزم إنشاء مصفى الكوت الاستثماري في موازنة 2023 المركز الخبري الوطني.

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