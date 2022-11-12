شاهد بالفيديو.. شاهد اعتقال مراسل التغيير بعد تغطيته لغرق مركز صحي في العراق !

2022/11/12 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 370u-CN6Gn0

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