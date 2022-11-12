مفاجأة من العيار الثقيل لبرنتفورد في أرض

2022/11/12 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق برنتفورد مفاجأة من العيار الثقيل بعودته ظافرا من أرض مانشستر سيتي 2-1 في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم حارما منافسه من اعتلاء الصدارة ولو موقتا.

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