بالفيديو.. الخزعلي يكرم بطل العالم بالمواي تاي أبا الفضل عباس

2022/11/12 | 18:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: بالفيديو..الخزعلي يكرم بطل العالم بالمواي تاي ابا الفضل عباس pic.twitter.com/bTG4LXjPQk...

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الخزعلي يكرم بطل العالم بالمواي تاي أبا الفضل عباس أولاً على المسلة.

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