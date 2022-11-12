2022/11/12 | 18:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، السبت 11/12/2022، بإنجاز...

ظهرت المقالة وزير التعليم يوجه بإنجاز التحقيق بشأن حادث دهس طالبة بجامعة بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يوجه بإنجاز التحقيق بشأن حادث دهس طالبة بجامعة بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يوجه بإنجاز التحقيق بشأن حادث دهس طالبة بجامعة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).