2022/11/12 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

حذر مهندسون مختصون في الجسور، اليوم السبت، من انهيار وشيك لجسر الحضارات وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وذكر المهندس المدني، عباس عبد النور، في تدوينة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بعد زيارتي إلى مدينة الناصرية وجسر الحضارات، لاحظت وجود تشققات اسفلتية خطيرة في سطح الجسر، بالإضافة إلى وجود مشاكل فنية في الكابلات والمراسي، وتوقف العجلات لفترة طويلة أعلى الجسر بسبب الزخم المروري، يسبب ثقل كبير على أساس هيكل الجسر".

وشدد المهندس، على ضرورة تعزيز مراسي أبراج الجسر، لان وزنه سيجبره على الغرق في الأرض مع مرور الوقت، ما سيؤدي إلى كارثة الانهيار".

ويعد جسر الحضارات أحد أهم الجسور في محافظة ذي قار، والذي تم افتتاحه منتصف العام 2016، والذي يربط صوب الجزيرة بصوب الشامية وسط المدينة، ويضم الجسر ممرين للذهاب والإياب ويعد صمام للمدينة لموقعه المميز، وكثيرًا ما تفاخر في إنجازه مسؤولو المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشرات على انهيار "وشيك" لجسر الحضارات.. ومسؤولو الناصرية في حرج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشرات على انهيار "وشيك" لجسر الحضارات.. ومسؤولو الناصرية في حرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).