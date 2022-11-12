العراق يلوح بحوار جديد مع تركيا.. ما القصة؟

2022/11/12 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم السبت، توجه العراق لإجراء حوار جاد مع الحكومة التركية من أجل زيادة حصة البلاد المائية.

وقال الوزير، لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة الموارد بإجراء حوار جاد مع الجانب التركي ودول المنبع الاخرى من أجل زيادة حصة العراق المائية".

وأضاف الوزير، أن "العراق بحاجة ماسة لزيادة الإطلاقات المائية من دول المنبع وخصوصًا تركيا، على الرغم من سقوط الأمطار في البلاد".

ويعتمد العراق في تغذية أنهاره سنوياً على المياه الآتية من تركيا وإيران، خصوصاً في فصل الربيع، فضلاً عن الأمطار والثلوج، إلا أن الموسم الماضي شهد انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق منذ سنوات عدة، وهو ما بدا واضحاً في انحسار مساحة نهري دجلة والفرات داخل الأراضي العراقية، وجفاف أنهر وبحيرات في محافظة ديالى مثل حمرين ونهر ديالى.

ويعدّ العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم بسبب تزايد الجفاف، بحسب السلطات العراقية، فيما تندّد بغداد مراراً ببناء جيرانها لسدود تتسبّب بتراجع منسوب المياه الواصلة إلى العراق.

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