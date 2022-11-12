2022/11/12 | 19:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني فصلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، الحالة الجوية في العراق، وفيما حدّدت كميات الأمطار المتساقطة خلال الساعات 24 الماضية في عموم البلاد مؤكدة أن بغداد وواسط كانتا الأعلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية تحدد كمية الامطار المتساقطة وتؤكد ان بغداد وواسط الأعلى غزارة المركز الخبري الوطني.

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