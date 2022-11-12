2022/11/12 | 19:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية ، اليوم السبت، ان قواتها تمكنت من القاء القبض على متهمين قاما بإطلاق النار على شخص وإصابته بجروح. وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين قاما بإطلاق النار على شخص واصابته بجروح في السليمانية المركز الخبري الوطني.

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