2022/11/12 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، السبت، عن حوارات مرتقبة مع الاتحاد الوطني لإنهاء الخلافات وحسم موقف الوزارات العالقةوقال محمد في حوار تابعته “تقدم”، ان “الخلاف اصبح اكثر عمقا ووصل لعدم حضور وزراء الاتحاد الوطني بحكومة الإقليم بالإضافة الى نائب رئيس الوزراء الى جلسة مجلس وزراء الإقليم”.وأضاف، ان “الاتحاد الوطني يملك وقت زمني محدد لاختيار الوزراء وحسمها والا سيكون على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اختيار مرشحين لوزارات الاعمار والاسكان والبلديات بالإضافة الى وزارة البيئة”.وأشار عضو الديمقراطي الى ان”هناك زيارة مرتقبة سيقوم بها الحزب الديمقراطي الى الاتحاد الوطني لإنهاء الخلافات وحسم ملف الوزارات العالقة”.

التالي

منذ 24 دقيقة

تحرك السوداني نحو ملف التعذيب..



خطوة استباقية لزيارات أممية وشيكة نحو السجون

منذ ساعة واحدة

المالية النيابية تطالب بإلغاء فوائد القروض لمرضى السرطان

منذ ساعتين

الاتحاد: بغداد قادرة على ردع عمليات تهريب النفط في كردستان

منذ 3 ساعات

رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا عن مشاركة العراق في قمة الجامعة العربية

منذ 4 ساعات

السوداني: رؤساء الاتحادات والنقابات سيكونون بمثابة المستشارين للحكومة

منذ 5 ساعات

العبادي يدعو وزيرة المالية إلى الإسراع في إعداد موازنة 2023

منذ 7 ساعات

رئيس الجمهورية يتلقى برقية تهنئة من ملك النرويج

منذ 8 ساعات

السوداني يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الوزراء البريطاني

منذ 8 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني للسوداني: ملتزمون بالعمل مع العراق

منذ 9 ساعات

رئيس الجمهورية يتلقى برقية تهنئة من رئيسة هنغاريا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوارات مرتقبة بين البارتي واليكتي لإنهاء الخلاف حول الوزارات العالقة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوارات مرتقبة بين البارتي واليكتي لإنهاء الخلاف حول الوزارات العالقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).