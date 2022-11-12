النفط النيابية بصدد تضمين إنشاء مصفى الكوت الاستثماري في موازنة 2023

2022/11/12 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، السبت، عزمها تضمين إنشاء مصفى الكوت الاستثماري في موازنة 2023.

وقال عضو اللجنة، باسم الغريباوي في حديث لوكالة "شفق نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "على الحكومة العراقية أن تلتفت - كما دول العالم - إلى إنشاء المصافي النفطية، والاهتمام بالمنتجات النفطية وليس بالنفط الخام، فهي مستقبل التنمية الاقتصادية للبلدان".

وأضاف الغريباوي، أن "لجنته التقت بوزير النفط ووكلائه والمدراء العامين والجهات المعنية الأخرى، وتم طرح مسألة إنشاء المصافي وخاصة مصفى الكوت الاستثماري "الذي كان يفترض أن يكون من المصافي الأولى المنشأة في العراق، لكنه تعرض للعرقلة لأسباب سياسية".

وتابع الغريباوي أن "لجنة النفط ناقشت مع مدراء الشركات النفطية المشاكل التي تواجه عملهم، في ما كان قلّة التخصيص المالي السبب دائما وراء تراجع الإنتاج، وتم تقديم طلب للمدراء بذكر ما يريدون تضمينه في موازنة 2023 ليتم مخاطبة الحكومة به".

وأوضح، أن "مصفى الكوت سيتم المطالبة به ضمن الموازنة المقبلة، وهناك حاجة لإنشاء مصافٍ جديدة، وأخرى تحتاج إلى تطوير، منها مصفى ذي قار والعمارة، وتم إيصال هذه الصورة إلى وزير النفط الذي تفهم الموضوع، لكن لم تحصل الموافقة الرسمية حتى الآن على إنشاء مصفى الكوت".

وأشار الغريباوي، إلى أنه "سيتم تقديم كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة على إنشاء مصفى الكوت، ونأمل خيرا بإعادة اللجنة التنسيقية العليا التي ستُطرح فيها مشاريع المحافظة الاستثمارية بحضور المحافظين لتيسير عملية بحثها أمام رئيس الوزراء، واتخاذ القرارات بشأنها بسهولة".

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