السوداني يوجه بتشكيل لجان مختصة للتحقيق بشأن ملف سماد الداب

2022/11/12 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجان مُختصة للتحقيق بشأن ملف سماد الداب.

وقال النجم في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجان مُختصة للتحقيق وكشف الحقائق حول كُلّ ما أُشيع عن إنتاج هذا السماد ومُتابعة نتائج الفحوصات التي اُجريت على نماذج من السماد ومدى سلامته من مخاطر المواد الإشعاعية والمُسرطنة حفاظاً على سلامة المُواطنين وللحد من مظاهر الفساد في المؤسسات الحكومية".

وأضاف، أن "ملف سماد الداب والتحقيقات الجارية بشأنه تحظى باهتمام بالغ ومُتابعة شخصية من قبله".

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