2022/11/12 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DGaJufC8U2Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التجنيد وقضايا أخرى للمناقشة على طاولة المتحدث باسم القائد العام | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التجنيد وقضايا أخرى للمناقشة على طاولة المتحدث باسم القائد العام | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).