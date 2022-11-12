2022/11/12 | 19:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZcEk2rLcLS8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق.. بغداد تشهد أمطارا غزيرة للمرة الأولى منذ 2019) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق.. بغداد تشهد أمطارا غزيرة للمرة الأولى منذ 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).