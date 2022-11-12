2022/11/12 | 19:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nWndXnZkfmY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي عبد الزهرة: مراجعة السوداني للاتفاقات الاقتصادية الدولية زمن الكاظمي شكلية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي عبد الزهرة: مراجعة السوداني للاتفاقات الاقتصادية الدولية زمن الكاظمي شكلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).