2022/11/12 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، اليوم السبت، بإعادة منتسب إلى مكان عمله في الديوانية. وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/ أنه”للوقوف على ملابسات حالة الظلم التي وقعت على احد منتسبي مكافحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يوجه بإلغاء نقل “ضحية نجلاء” إلى سنجار المركز الخبري الوطني.

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